Calciomercato Inter | Dybala perfetto per i piani di Inzaghi

Marotta e l'Inter alla finestra sulla situazione di Paulo Dybala alla Juventus: l'argentino è un profilo che piacerebbe anche a Simone Inzaghi Chiara la linea dell'Inter sul mercato in vista della prossima estate: puntare su profili di qualità, in grado di accrescere ulteriormente la competitività della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E tra questi l'Ad Marotta tiene d'occhio con attenzione la situazione di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con la Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il numero dieci argentino avrebbe le le caratteristiche perfette per inserirsi al meglio negli schemi di Inzaghi in nerazzurro.

Calciomercato Inter: definita una cessione, manca l'annuncio ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo E' fatta per il prestito di Martin Satriano, che passa così dall'Inter al Brest: manca solo l'annuncio ufficiale del club Martin Satriano saluta l'Inter. Il giovane attaccante uruguaiano non ha trovato spazio con Simone Inzaghi e si trasferirà in prestito al Brest fino al termine della stagione. E' tutto fatto tra le società, ...

