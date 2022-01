Bimba precipitata: patrigno a gip, è stato tragico gioco (Di sabato 15 gennaio 2022) "Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere...". Lo ha detto al gip Agostino Pasquariello, nel corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) "Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere...". Lo ha detto al gip Agostino Pasquariello, nel corso ...

