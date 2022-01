Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: Gemma già delusa da Stefano. E ora? Prime esterne per Luca (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: incorreggibile Gemma! Anche con l’ennesimo cavaliere, Stefano, dovrebbe esserci già maretta! Ecco cosa dovremmo vedere oggi! Uomini e Donne, anticipazioni 14 gennaio: Gemma insoddisfatta di Stefano Dopo la cocente delusione con Lorenzo Bozzetti, Gemma Galgani ha cominciato subito a frequentare Stefano. Sono usciti insieme, ma a quanto pare non è andata bene. La dama è stata poi rimproverata dagli opinionisti, tuttavia nella puntata che vedremo oggi, potrebbe già liquidare l’uomo e passare oltre. Succederà? Luca ha cominciato ad uscire con le corteggiatrici Per quanto riguarda il Trono ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 14 gennaio 2022)14: incorreggibile! Anche con l’ennesimo cavaliere,, dovrebbe esserci già maretta! Ecco cosa dovremmo vedere oggi!14insoddisfatta diDopo la cocente delusione con Lorenzo Bozzetti,Galgani ha cominciato subito a frequentare. Sono usciti insieme, ma a quanto pare non è andata bene. La dama è stata poi rimproverata dagli opinionisti, tuttavia nella puntata che vedremo oggi, potrebbe già liquidare l’uomo e passare oltre. Succederà?ha cominciato ad uscire con le corteggiatrici Per quanto riguarda il Trono ...

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - pupapeligrosah : RT @pazzaidea271: @pupapeligrosah Katia ha la sua stanza persinale ed onestame non lo trovo giusto che tutte, TUTTE le donne di età sopra… - LDeSantis2 : un modo c'è per cambiarla Mettere su mascherina bianca tutti i nomi di ragazzi, uomini, donne (sia picchiandole e s… - Penombra_90 : Lui mi spezza perché è convinto di essere ancora a Uomini E Donne. 'Io ho fatto una scelta, punto'... ?????? Solo che… -