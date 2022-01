Skeleton, Valentina Margaglio: “Sono molto contenta del risultato, la gara più importante deve ancora arrivare” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel corso dell’ottava e ultima tappa di Coppa del Mondo di Skeleton femminile 2021-2022, svoltasi a Sankt Moritz, Sono stati assegnati Sfera di Cristallo e titolo europeo, aggiudicati entrambi dall’olandese Kimberley Bos. L’azzurra Valentina Margaglio ha chiuso al quinto posto per quel che riguarda la competizione Mondiale, mentre ha conquistato il terzo posto a livello continentale, impreziosendo una stagione straordinaria; è la prima, storica medaglia per l’Italia nello Skeleton femminile. Al termine della gara e della premiazione, Margaglio si è mostrata entusiasta per il traguardo raggiunto, nonostante la partenza non fosse stata delle migliori: “Le sensazioni di oggi Sono contrastanti: una prima manche brutta e una seconda molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel corso dell’ottava e ultima tappa di Coppa del Mondo difemminile 2021-2022, svoltasi a Sankt Moritz,stati assegnati Sfera di Cristallo e titolo europeo, aggiudicati entrambi dall’olandese Kimberley Bos. L’azzurraha chiuso al quinto posto per quel che riguarda la competizione Mondiale, mentre ha conquistato il terzo posto a livello continentale, impreziosendo una stagione straordinaria; è la prima, storica medaglia per l’Italia nellofemminile. Al termine dellae della premiazione,si è mostrata entusiasta per il traguardo raggiunto, nonostante la partenza non fosse stata delle migliori: “Le sensazioni di oggicontrastanti: una prima manche brutta e una seconda...

