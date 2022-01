Quirinale | -10 E al centro di tutto c' è Berlusconi

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Potremmo chiamarla la “seconda discesa in campo”, dopo quella del ’94. O se volete la “salita” in campo, visto che stavolta si tratta di conquistare il Colle più alto. Della candidatura diper ilse ne parla da settimane. Ma vederla formalizzata, con una nota ufficiale della coalizione didestra, fa indubbiamente un certo effetto. La corsa del fondatore di Forza Italia, nonostante la cosiddetta “riserva” dell’interessato non sia ancora sciolta, è la prima azione da gol in una partita appena cominciata. Dopo l’incontro di Villa Grande, la famosa “prova di lealtà degli alleati” è arrivata davvero. I leader deldestra si dichiarano d’accordo sul fatto cheè “la figura adatta per ricoprire in questo frangente difficile l’alta carica di capo dello Stato…con ...