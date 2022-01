Preferito Grande Fratello Vip: Soleil tallonata da Nathaly e Sophie, cosa dicono i sondaggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo Preferito del Grande Fratello Vip: cosa dicono i sondaggi? Con Grande sorpresa nel corso dell’ultima puntata, ad avere la meglio è stata Nathaly Caldonazzo che ha portato così al primo vero “crollo” di Soleil Sorge. Nel frattempo il popolo del web si è espresso in merito all’ultima puntata votando il proprio Preferito sui principali... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 gennaio 2022) NuovodelVip:? Consorpresa nel corso dell’ultima puntata, ad avere la meglio è stataCaldonazzo che ha portato così al primo vero “crollo” diSorge. Nel frattempo il popolo del web si è espresso in merito all’ultima puntata votando il propriosui principali... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Preferito Grande Fratello Vip: Soleil tallonata da Nathaly e Sophie, cosa dicono i sondaggi #gfvip - dom_maury : @pilloledirock Non il mio genere preferito ma sicuramente grande disco - GianandreaGorla : RT @Larisa40765958: Che grande fantasia hanno questi sinistronzi....ora si sentono pittori e il loro colore preferito e il rosso??????????....ec… - Larisa40765958 : Che grande fantasia hanno questi sinistronzi....ora si sentono pittori e il loro colore preferito e il rosso??????????..… - shottinodivodka : @vuqueliott era il mio personaggio preferito non capite io avevo una crush grande quanto la madonna per lui -