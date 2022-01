Non è l’Arena, Povia fuori di sè lascia lo studio e … (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nei mesi scorsi il noto cantante Povia è stato al centro di una polemica riguardo la questione vaccini e Covid. All’epoca, il professor Nino Cartabellotta, ovvero il Presidente della Fondazione Gimbe, pare che lo avesse preso di mira, citando tra l’altro anche un testo molto popolare, cantato e interpretato proprio dallo stesso Povia. Sembra che in questi giorni Povia sia tornato a far parlare di se, sempre per le stesse motivazioni. Non è di certo un mistero che Povia sia un no vax convinto e nei giorni scorsi è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Ad ogni modo, nel corso della sua ospitata, sembra che il cantante che circa un mese fa è risultato positivo al COvid, abbia espresso il suo parere anche sul tema vaccini. Ma cosa ha dichiarato? Povia ospite a Non è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nei mesi scorsi il noto cantanteè stato al centro di una polemica riguardo la questione vaccini e Covid. All’epoca, il professor Nino Cartabellotta, ovvero il Presidente della Fondazione Gimbe, pare che lo avesse preso di mira, citando tra l’altro anche un testo molto popolare, cantato e interpretato proprio dallo stesso. Sembra che in questi giornisia tornato a far parlare di se, sempre per le stesse motivazioni. Non è di certo un mistero chesia un no vax convinto e nei giorni scorsi è stato ospite di Massimo Giletti a Non è. Ad ogni modo, nel corso della sua ospitata, sembra che il cantante che circa un mese fa è risultato positivo al COvid, abbia espresso il suo parere anche sul tema vaccini. Ma cosa ha dichiarato?ospite a Non è ...

