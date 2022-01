Milan | sei migliorato in tutto! Il confronto con i numeri di un anno fa | VIDEO

Advertising

Giacinti9 : Il significato che questi colori hanno per me non sbiadirà mai. Sei casa mia e dirti “arrivederci” milan è una dell… - wally57769040 : @sandrotonalii ciao Sandro anche ieri sera super sei unico se da milan cuore anima e grinta così la tua strada e l… - Drezzimovic : @dello__98 @milan_corner @ildumba @Zoroback_023 @marcullo02 @NandoPiscopo1 @Smashdevil_19 Dello, scordati di vedere… - DavideACM1899 : #Maldini qua ti sei fatto una dormita ???? #JesusCorona #Milan - GiovaB95 : @massimilianodu @Zoroback_023 @macho_morandi Il tempo non c'è se sei il trq titolare e numero 10 del milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sei

Pianeta Milan

"Prima, l'Inter. Seconda, l'Atalanta. Terzi alla pari Napoli e. E prima della Juve, nella mia classifica, c'è anche il Sassuolo". Massimo Mauro non è uomo da ... Ore : Minuti : Secondigià ...... che non significa far seguire al ciclo della Juventus quello dell'Inter e quello del, per ... Iervolino è partito con il piede giusto, ingaggiando Walter Sabatini permesi destinati ad ...Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan sarebbe intenzionato a riscattare Pietro Pellegri dal Monaco ma a cifre più consone (dunque non 7 milioni di euro ...Se il Milan ieri sera è riuscito a rimontare il Genoa e a staccare il pass per i quarti di Coppa Italia deve ringraziare soprattutto Rafael Leao, il cui ingresso in campo della ripresa ...