Lazio, un difensore di Serie A nel mirino! (Di venerdì 14 gennaio 2022) difensore di Serie A nel mirino. Maurizio Sarri avrebbe esplicitamente chiesto alla dirigenza un nuovo difensore centrale già per gennaio e, stando a quanto riportato da Il Tempo, il nome individuato da Igli Tare sarebbe quello di Nicolò Casale, calciatore classe ’98 in forza all’Hellas Verona. Casale Verona LazioNelle ultime ore si sarebbero registrati dei passi in avanti nella trattativa da parte della Lazio, ma nonostante questo non sarà così semplice arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022)diA nel mirino. Maurizio Sarri avrebbe esplicitamente chiesto alla dirigenza un nuovocentrale già per gennaio e, stando a quanto riportato da Il Tempo, il nome individuato da Igli Tare sarebbe quello di Nicolò Casale, calciatore classe ’98 in forza all’Hellas Verona. Casale VeronaNelle ultime ore si sarebbero registrati dei passi in avanti nella trattativa da parte della, ma nonostante questo non sarà così semplice arrivare alla fumata bianca in tempi brevi. Matteo Brignone

