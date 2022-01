La Stampa di Elkann attacca Allegri | Juve senza capo né coda | con Pirlo andava meglio

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La, giornale di famiglia dellantus, scrive chiaro e tondo che a questo punto della stagioneaveva fattodi. Nell’aria si respira pessimismo per una squadranée adesso inizia ad aleggiare uno scomodo paragone con il suo predecessore. E non solo perché Andrea, per altro ancora a libro paga, la Supercoppa l’ha vinta al primo colpo battendo il Napoli (2-0) nella finale di Reggio Emilia di un anno fa: quellaaveva più punti in campionato (42 contro gli attuali 38 dopo 21 giornate), era stabilmente in zona Champions, segnava maggiormente (41 contro 32) e a gennaio aveva vissuto un mese d’oro con 8 successi in 9 partite (un solo ko, sempre contro l’Inter). Per poi ...