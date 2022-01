La crisi dell’occupazione causata dal Covid se n’è andata | i problemi strutturali restano

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 gennaio 2022) I dati sull’occupazione di novembre pubblicati dall’Istat certificano che laoccupazionale generata dalla pandemia può considerarsi conclusa. Il tasso di occupazione nella fascia d’età 15-64 registrato a novembre 2021 è il 58,9%, superiore rispetto al 58,7% del febbraio 2020. È un tasso di occupazione vicino al massimo di sempre, registrato nel giugno 2019 (59,3%). Nello stesso periodo il tasso di occupazione è aumentato sia per le donne (dal 49,6% al 49,9%) che per gli uomini (dal 67,9% al 68%). Sembrerebbe quindi che, almeno da un punto di vista quantitativo, la pandemia non abbia prodotto un effetto sproporzionale per l’occupazione femminile.da valutare gli effetti sulla carriera. Allo stesso tempo il tasso di occupazione è aumentato in quasi tutte le fasce d’età e in particolare per i 25-34enni (dal 62,4% al 63,5%). Questa fascia ...