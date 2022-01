Inter, un’altra ‘Joya’ sul mercato: contatto con Dybala, sgarbo di Marotta alla Juventus (Di venerdì 14 gennaio 2022) Marotta continua a confermarsi uno dei migliori dirigenti in circolazione, la sua qualità maggiore è quella di lavorare in netto anticipo e piazzare colpi importanti a parametro zero. Il dirigente dell’Inter prepara un altro sgarbo alla Juventus, sono stati avviati i contatti con Paulo Dybala per il colpo a zero. Sembrava praticamente fatta per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, le ultime settimane sono stato però di grande tensione. A questo punto l’addio al termine della stagione è molto probabile. Si tratta di un autogol del club bianconero che rischia di perdere un grandissimo talento senza incassare nemmeno un euro. Non è un mistero l’Interesse del Barcellona, la situazione economica del club blaugrana non è rosea ma la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 gennaio 2022)continua a confermarsi uno dei migliori dirigenti in circolazione, la sua qualità maggiore è quella di lavorare in netto anticipo e piazzare colpi importanti a parametro zero. Il dirigente dell’prepara un altro, sono stati avviati i contatti con Pauloper il colpo a zero. Sembrava praticamente fatta per il rinnovo di Paulocon la, le ultime settimane sono stato però di grande tensione. A questo punto l’addio al termine della stagione è molto probabile. Si tratta di un autogol del club bianconero che rischia di perdere un grandissimo talento senza incassare nemmeno un euro. Non è un mistero l’esse del Barcellona, la situazione economica del club blaugrana non è rosea ma la ...

