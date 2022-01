Insigne, parla il fratello Roberto: "Via da Napoli non per colpa sua. E' casa sua, ora cambierà vita" (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Lorenzo ha lasciato il Napoli non per colpa sua", così Roberto Insigne, fratello dell'attaccante azzurro che ha firmato con Toronto. Il centravanti del Benevento ha lanciato una frecciata, molto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Lorenzo ha lasciato ilnon persua", cosìdell'attaccante azzurro che ha firmato con Toronto. Il centravanti del Benevento ha lanciato una frecciata, molto...

