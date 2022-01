In quel Comune se ne vedono di tutti i colori. A Desio apre lo sportello... (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Comune di Desio ospita un nuovo spazio informativo e di supporto alla cittadinanza. Ha aperto lo sportello informativo proposto dall'Associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno Aps, dedicato alla ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildiospita un nuovo spazio informativo e di supporto alla cittadinanza. Ha aperto loinformativo proposto dall'Associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno Aps, dedicato alla ...

Advertising

Valerie22302704 : @MissLemon79 Non esiste quel comune… è un account parodia - BandyCarlo : L'Italia è quel pazzo paese dove se io ho un contenzioso(non una condanna) con il comune non posso essere eletto co… - DGC49740861 : @elio_vito @EugenioGiani @FabioBuggiani @sbonaccini @Macchiavelli_ @Comune_Bastione Onorevole! Ha finito di rubarmi… - Luce_news : In quel Comune se ne vedono di tutti i colori. A Desio apre lo sportello di ascolto arcobaleno - KitschRadical : @ilnomece @dlfabbri @nadia96966280 No, non lo trovo strano. Abbiamo questa passione in comune e Dario sicuramente è… -