Il Principe Andrea e il “protocollo” usato per Meghan e Harry: la sofferta decisione della Regina (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come era già stato preannunciato il 2022 sarà un anno complesso e pieno di decisioni difficili da prendere per Sua Maestà Elisabetta II, che in questi ultimi giorni sta seguendo il caso che riguarda il suo secondogenito, il Principe Andrea di York. E se il nipote Harry le ha già dato qualche grattacapo non intende certo farsi sopraffare dai problemi di disonore che stanno derivando dalle accuse di violenze sessuali che pendono sul capo del figlio, che dovrà affrontare un processo civile a New York intentatogli da Virginia Giuffre. Leggi anche -> La Regina non pagherà le spese legali del Principe Andrea: ecco cosa sarà costretto a fare Così Sua Maestà ha deciso di ‘correre ai ripari’ e seguire lo stesso “protocollo” usato per ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Come era già stato preannunciato il 2022 sarà un anno complesso e pieno di decisioni difficili da prendere per Sua Maestà Elisabetta II, che in questi ultimi giorni sta seguendo il caso che riguarda il suo secondogenito, ildi York. E se il nipotele ha già dato qualche grattacapo non intende certo farsi sopraffare dai problemi di disonore che stanno derivando dalle accuse di violenze sessuali che pendono sul capo del figlio, che dovrà affrontare un processo civile a New York intentatogli da Virginia Giuffre. Leggi anche -> Lanon pagherà le spese legali del: ecco cosa sarà costretto a fare Così Sua Maestà ha deciso di ‘correre ai ripari’ e seguire lo stesso “per ...

