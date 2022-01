Il fascino della mascherina: indossarla rende attraenti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono stati pochi aspetti positivi durante la pandemia di Covid, ma alcuni studiosi inglesi potrebbero averne scoperto uno: le persone sembrano più attraenti con le mascherine . Una ricerca dell’... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono stati pochi aspetti positivi durante la pandemia di Covid, ma alcuni studiosi inglesi potrebbero averne scoperto uno: le persone sembrano piùcon le mascherine . Una ricerca dell’...

Ultime Notizie dalla rete : fascino della Il fascino della mascherina: indossarla rende attraenti La prima parte della ricerca è stata condotta nel febbraio 2021. A 43 giovani donne è stato chiesto di valutare su una scala da 1 a 10 l'attrattiva delle immagini di volti maschili senza mascherina, ...

La Signora in rosso al Motor Bike di Verona Nemmeno il mondo della musica è rimasto indenne davanti al fascino della regina delle due ruote, tra gli appassionati del marchio citiamo: Elvis Presley e Jimi Hendrix, Cher e gli italiani Max ...

Il fascino della mascherina: indossarla rende attraenti L'Università di Cardiff ha riscontrato che si viene giudicati come più interessanti con il volto coperto, soprattutto se la mascherina è chirurgica. Un dato diverso rispetto alla prima fase della pand ...

