GF Vip | diretta 14 gennaio | Gianmaria in lacrime Soleil salva dal televoto

(Di sabato 15 gennaio 2022) GF Vip,14: Delia entra nella casa e mette in crisi. Guerra tra Manila e Nathaly . Dopo la quarantena in hotel, la farà il suo ingresso come nuova concorrente. Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto della 34ma puntata. GRANDE FRATELLO VIP, LADEL 14SU LEGGO. IT 22.57in giardino per incontrare la mamma. Esmeralda: 'Sono venuta ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, diretta 14 gennaio: Delia entra nella casa e mette in crisi Soleil. Guerra tra Manila e Nathalie - Feffe1992 : RT @gieffepparo: QUESTA SIGNORA QUI è LA PROPRIETARIA DI UNO DEI CIRCOLI NAUTICI PIù ESCLUSIVI DI TUTTA NAPOLI MI FA TROPPO ASSURDO VEDERLA… - caterinapentas1 : GRANDE FRATELLO VIP 2021, 34A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Delia 'Alex non vuole...' - zazoomblog : Diretta Grande Fratello Vip: puntata di venerdì 14 gennaio - #Diretta #Grande #Fratello #puntata - gieffepparo : QUESTA SIGNORA QUI è LA PROPRIETARIA DI UNO DEI CIRCOLI NAUTICI PIù ESCLUSIVI DI TUTTA NAPOLI MI FA TROPPO ASSURDO… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip diretta

GF14 gennaio: Delia entra nella casa e mette in crisi Soleil. Guerra tra Manila e Nathaly . Dopo la quarantena in hotel, la farà il suo ingresso come nuova concorrente. Su Leggo.it la ...GF, Delia entra nella casa agguerrita: 'Alex non ha capito niente, ora mi deve riconquistare' . ... Delia, prima di entrare nella casa del ha parlato incon lo studio. Signorini le chiede ...Oggi 14 gennaio 2022 va in onda il Gf Vip 6 e c'è una bella sorpresa per Gianmaria Antinolfi: entra nella Casa suo mamma Esmeralda ...GF Vip, Delia entra nella casa agguerrita: «Alex non ha capito niente, se mi vuole mi deve riconquistare». Vestita di turchese la moglie di Alex Belli è pronta a ...