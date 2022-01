Genoa | UFFICIALE l’arrivo di Calafiori dalla Roma

(Di venerdì 14 gennaio 2022)comunicano ufficialmente la chiusura della trattativa per il classe 2002 RiccardoDopo le visite mediche di ieri, è arrivata l’ufficialità per Riccardoal. Sia lae sia i rossoblù hanno comunicato con una nota il passaggio in Liguria del classe 2002. ?? Riccardo #è Rossoblù!? https://t.co/KDdpx1uB2t pic.twitter.com/ZNWiaSyUov—CFC (@CFC) January 14, 2022 Il comunicato del: «Un nuovo innesto per l’organico. L’esterno Riccardo, nato ail 19 maggio 2002, è un giocatore dele vestirà la maglia numero 16. Arriva a titolo temporaneo dall’Asdove si è ...

Il portoghese ex Lazio e soprattutto Manchester United sta per siglare l'accordo col Venezia. Che colpo per i lagunari di Zanetti ...