Doc 2, spoiler: Gianmarco Saurino muore a causa del Covid (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc : il dottore Lorenzo Lazzarini muore all’inizio della seconda stagione, a causa del Covid Non mancano i colpi di scena in questa attesissima seconda stagione di Doc- nelle tue mani, il medical drama di produzione Rai, con protagonista Luca Argentero. Durante le prime due puntate infatti, trasmesse ieri sera su Rai 1, Lorenzo Lazzarini, interpretato dal giovane Gianmarco Saurino muore inaspettatamente. Ciò che desta maggiormente meraviglia non è la morte in sè del personaggio. I classic medical drama (si veda Grey’s Anatomy , Scrubs, e tanti altri) ci insegnano che anche i dottori sono caduchi alla morte, come tutti noi. La meraviglia (e anche l’inquietudine) scaturiscono proprio dalla causa della morte del personaggio. Lorenzo Lazzarini viene infatti ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Doc : il dottore Lorenzo Lazzariniall’inizio della seconda stagione, adelNon mancano i colpi di scena in questa attesissima seconda stagione di Doc- nelle tue mani, il medical drama di produzione Rai, con protagonista Luca Argentero. Durante le prime due puntate infatti, trasmesse ieri sera su Rai 1, Lorenzo Lazzarini, interpretato dal giovaneinaspettatamente. Ciò che desta maggiormente meraviglia non è la morte in sè del personaggio. I classic medical drama (si veda Grey’s Anatomy , Scrubs, e tanti altri) ci insegnano che anche i dottori sono caduchi alla morte, come tutti noi. La meraviglia (e anche l’inquietudine) scaturiscono proprio dalladella morte del personaggio. Lorenzo Lazzarini viene infatti ...

Advertising

LivreDeMeAmar : SI COMUNQUE GLI SPOILER DI DOC IN TL IO NON ME LI MERITAVO MANNAGG A CULONN - VanityFairIt : Spoiler! I fan non l'hanno presa bene: il dottor Lazzarini non c'è più, primo medico morto di Covid in una serie tv… - Saverio_94 : @likeirisheyes Tesoro mio ma come pretendi di entrare su Twitter e non leggere spoiler su una serie così popolare c… - sofiasnonsense : sono completamente indignata ho letto un altro spoiler di doc in un cazzarola di tweet che iniziava con la resurrezione di gesù capitee - Melikeit70 : RT @RollingStoneita: La pandemia è arrivata anche al Policlinico Ambrosiano, con tutti i traumi del caso. Ma, tra un sempre più ringalluzzi… -