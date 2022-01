Diana Del Bufalo fa chiarezza | “È una fake news”

Leggi su ck12

(Di venerdì 14 gennaio 2022)Delè finita nella bufera che ha innescato una serie di voci che smentisce: “Non sono fuori dal programma”Delfuori da Lol? L’attrice 31enne fae spiega quanto ci sia di vero nelle voci che stannO circolando, ossia assolutamente nulla.Del(foto Instagram)“Figuriamoci, abbiamo già girato tutto a settembre”, ha detto in un’intervista rilascia a Il Messaggero e efinisce questa indiscrezione una. Ma come e quando è cominciata a circolare? Tutto è legato al Covid e alla sua dichiarazione sulla mancata vaccinazione. Nell’intervista, infatti, chiarisce anche la sua posizione in merito: “Non sono una nox vax“. Il vaccino non l’ha fatto per problemi di salute. Quello ...