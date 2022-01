Choc in città | bimba di 3 anni giù dal quarto piano | morta In casa la mamma e il compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Èin ospedale ladi trericoverata ieri sera in condizioni gravissime dopo una caduta daldi un’abitazione di via Milano, nel centro di Torino. Le condizioni della piccola che aveva riportato diverse lesioni, tra cui traumi al cranio e al torace, erano apparse subito disperate e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per salvarle la vita. Intanto, in Questura, gli investigatori che nella notte hanno ascoltato ladellae il suo, continuano a sentire testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La, che si chiamava Fatima, viveva insieme alla: una donna italiana di 41. Ieri sera, al momento delle tragedia, la donna era ...