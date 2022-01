Che Dio ci aiuti 7: Suor Angela Verso l’Addio! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Che Dio ci aiuti 7: Suor Angela sta per abbandonare definitivamente la fiction ma, come riportato da Luca Bernabei, il personaggio di Elena Sofia Ricci sarà presente nel corso delle prime puntate. Ci saranno invece altre novità… Che Dio ci aiuti andrà presto in onda su Rai 1 e quindi fervono i preparativi per la settima stagione della fiction. Ovviamente, nonostante ci siano ancora molti interrogativi sia sulla data d’inizio sia sulla trama, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Alcune di queste hanno a che fare con Suor Angela, che i telespettatori dovranno probabilmente salutare. Ecco che cosa sta per succedere. Che Dio ci aiuti 7: Suor Angela presente nelle prime puntate! Che Dio ci aiuti tornerà con la ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Che Dio ci7:sta per abbandonare definitivamente la fiction ma, come riportato da Luca Bernabei, il personaggio di Elena Sofia Ricci sarà presente nel corso delle prime puntate. Ci saranno invece altre novità… Che Dio ciandrà presto in onda su Rai 1 e quindi fervono i preparativi per la settima stagione della fiction. Ovviamente, nonostante ci siano ancora molti interrogativi sia sulla data d’inizio sia sulla trama, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. Alcune di queste hanno a che fare con, che i telespettatori dovranno probabilmente salutare. Ecco che cosa sta per succedere. Che Dio ci7:presente nelle prime puntate! Che Dio citornerà con la ...

Advertising

Pontifex_it : Per conoscere veramente le persone bisogna riconoscerle: riconoscere che ciascuno porta in sé la bellezza insopprim… - Pontifex_it : I Magi partono al sorgere della stella: ci insegnano che bisogna sempre ripartire ogni giorno, nella vita come nell… - Pontifex_it : A volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca, e non pensiamo al bene e ai talenti che abbiam… - Pricefield_2103 : RT @Alice1239874: 'JESS DENTRO LA PIÙ CRITICATA FUORI LA PIÙ AMATA' mio dio i fegati che scoppierebbero se questo aereo volesse #jerù - GiovanniMario12 : RT @CristofaroFranc: RICHIESTA DI PREGHIERA . Una preghiera chiedo a tutti voi per una sorella della comunità parrocchiale (Maria). Doman… -