Calciomercato Lazio: futuro in Inghilterra per l’attaccante biancoceleste (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le strade di Vedat Muriqi e della Lazio potrebbero separarsi a breve, dopo un anno e mezzo dal suo arrivo nella capitale. l’attaccante kosovaro, che ha smesso di seguire il club biancoceleste sui social, è in uscita dal club capitolino e potrebbe aver già trovato la sua prossima destinazione: dalla Turchia infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, rilanciano con forza l’ipotesi di un suo trasferimento imminente al West Bromwich. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni di euro. Vedat Muriqi In corsa per l’attaccante ci sono anche Hull City e Leeds. L’uscita di Muriqi resta fondamentale per cercare di sbloccare il mercato in entrata, con Sarri che si aspetta sempre un vice Immobile di livello. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le strade di Vedat Muriqi e dellapotrebbero separarsi a breve, dopo un anno e mezzo dal suo arrivo nella capitale.kosovaro, che ha smesso di seguire il clubsui social, è in uscita dal club capitolino e potrebbe aver già trovato la sua prossima destinazione: dalla Turchia infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, rilanciano con forza l’ipotesi di un suo trasferimento imminente al West Bromwich. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a 10 milioni di euro. Vedat Muriqi In corsa perci sono anche Hull City e Leeds. L’uscita di Muriqi resta fondamentale per cercare di sbloccare il mercato in entrata, con Sarri che si aspetta sempre un vice Immobile di livello. SANTO ROMEO

Advertising

DiMarzio : La #Lazio pensa a #Bajrami per il prossimo anno - sportli26181512 : Serie A, Salernitana-Lazio: Lotito sfida il proprio passato, in quota Immobile punta l'aggancio a Vlahovic: Quella… - cmdotcom : Serie A, Salernitana-Lazio: Lotito sfida il proprio passato, in quota Immobile punta l'aggancio a Vlahovic… - LALAZIOMIA : Serie A, Salernitana-Lazio: Lotito sfida il proprio passato, in quota Immobile punta l'aggancio a Vlahovic - LazioNews_24 : Calciomercato #Lazio LIVE: #Muriqi verso il #WestBromwich -