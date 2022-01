Bollettino Covid, Ciccozzi a iNews24: “Gli asintomatici vanno conteggiati come casi, ma non come ricoveri” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Gli asintomatici positivi al tampone vanno conteggiati come casi, ma non come ricoveri ospedalieri Covid”. Ai microfoni di iNews24, Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di statistica Medica ed Epidemiologica del Campus Biomedico di Roma. LEGGI ANCHE: Quirinale, La Pietra (Fdi) a iNews24: “Draghi faciliterebbe il ritorno alle urne, ma Berlusconi è la nostra prima scelta” Cosa pensa L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Glipositivi al tampone, ma nonospedalieri”. Ai microfoni di, Massimo, direttore dell’Unità di statistica Medica ed Epidemiologica del Campus Biomedico di Roma. LEGGI ANCHE: Quirinale, La Pietra (Fdi) a: “Draghi faciliterebbe il ritorno alle urne, ma Berlusconi è la nostra prima scelta” Cosa pensa L'articolo proviene da.it.

Advertising

marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - petergomezblog : Eliminare il bollettino Covid? Gli esperti: “I dati non vanno tolti, semmai arricchiti. Rischiamo di scoprire i pro… - giulianol : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ ??????? #Bassetti: se non avessimo non-vaccinati, avremmo poco più di 150 persone in TI in Italia ??????? Fal… - mbetecredo : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ ??????? #Bassetti: se non avessimo non-vaccinati, avremmo poco più di 150 persone in TI in Italia ??????? Fal… -