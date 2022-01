Bayern Monaco, ansia per Davies: si ferma per problemi al cuore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Bayern Monaco ha annunciato che Alphonso Davies dovrà stare a riposo per qualche tempo causa un problema al cuore riscontrato post covid Apprensione in casa Bayern Monaco per le condizioni di Alphonso Davies. Il fenomenale terzino canadese dovrà stare fermo per qualche settimana dopo che gli esami medici hanno evidenziato un problema al cuore. ?? Davies ruled out, six players to return. Get well soon, Phonzy!? https://t.co/lsKcMGMUal#MiaSanMia #KOEFCB— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 14, 2022 L’annuncio è stato dato da Julian Nagelsmann in conferenza stampa: «A Phonzy abbiamo riscontrato ieri segni di miocardite lieve al termine degli esami a cui ogni giocatore si sottopone dopo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha annunciato che Alphonsodovrà stare a riposo per qualche tempo causa un problema alriscontrato post covid Apprensione in casaper le condizioni di Alphonso. Il fenomenale terzino canadese dovrà stare fermo per qualche settimana dopo che gli esami medici hanno evidenziato un problema al. ??ruled out, six players to return. Get well soon, Phonzy!? https://t.co/lsKcMGMUal#MiaSanMia #KOEFCB— FCEnglish (@FCEN) January 14, 2022 L’annuncio è stato dato da Julian Nagelsmann in conferenza stampa: «A Phonzy abbiamo riscontrato ieri segni di miocardite lieve al termine degli esami a cui ogni giocatore si sottopone dopo ...

