Barù: “siete degli ipocriti!” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Barù torna a spiazzare i concorrenti di casa GF Vip con una lapidaria affermazione. Ecco il motivo del suo disappunto Negli ultimi giorni si è tanto discusso di Barù e della sua capacità di saper essere “severo ma giusto” dinanzi ai comportamenti dei compagni di avventura. Il concorrente, infatti, non è incline all’ipocrisia e, senza mai peccare di maleducazione, non perde occasione di esternare i propri pensieri, belli o brutti che siano! Durante il passaggio dell’aereo rivolto a Lulù che titola “no al razzismo”, Barù si guarda in torno e, senza pensarci due volte, commenta a gran voce: “adesso uscite tutti fuori mi raccomando, siete degli ipocriti”. Con queste poche parole, il gieffino fa capire ai compagni di avventura che non si può ‘predicare bene e razzolare male’ e che , dentro e fuori dalla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)torna a spiazzare i concorrenti di casa GF Vip con una lapidaria affermazione. Ecco il motivo del suo disappunto Negli ultimi giorni si è tanto discusso die della sua capacità di saper essere “severo ma giusto” dinanzi ai comportamenti dei compagni di avventura. Il concorrente, infatti, non è incline all’ipocrisia e, senza mai peccare di maleducazione, non perde occasione di esternare i propri pensieri, belli o brutti che siano! Durante il passaggio dell’aereo rivolto a Lulù che titola “no al razzismo”,si guarda in torno e, senza pensarci due volte, commenta a gran voce: “adesso uscite tutti fuori mi raccomando,ipocriti”. Con queste poche parole, il gieffino fa capire ai compagni di avventura che non si può ‘predicare bene e razzolare male’ e che , dentro e fuori dalla ...

Advertising

theHisSILENT8 : Che poveri sfigati che siete, Sophie più di lui che finge di contraddirlo ma ridacchia sotto i baffi. Vorrei che Je… - icantchangesp : @quelsorrisomiha Forse vi siete persi la live di ieri... Allucinante il suo comportamento da gattamorta con Barù, mi dispiace ma è palese - sara_saretta___ : Secondo me guardiamo una diretta diversa perché sta parlando di Sophie e Basciano e qui leggo che parla di barù,su… - Meri776 : @Jes912 Si guarda jessica solo in cucina ahahahah ma dai siete fissati peggio di jessica a lei gliela passo dato ch… - Ada_17_6 : JERÚ= JESSICA+ BARÚ. Mi chiedo perché siete così insistenti a voler creare questa coppia, quando lei non ha occhi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù siete La presenza di Barù nella casa del GF Vip conquista tutti, ma conoscete la sua vita privata? Cosa abbiamo scoperto ... vi siete mai chiesti qualche cosa in più sulla vita privata di Barù? Sappiamo benissimo che il buon Gherardo Gaetani ha viaggiato molto nella vita e che ha avuto diverse mete, ma del suo status ...

Dopo Sandokan ha cavalcato l'onda del successo, ma conoscete proprio tutto della sua vita privata? Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Sappiamo benissimo che, dopo aver vestito i ... Leggi anche - > GF Vip, Valeria Marini dopo la puntata non ha dubbi: "Barù mi guarda diversamente" ...

... vimai chiesti qualche cosa in più sulla vita privata di? Sappiamo benissimo che il buon Gherardo Gaetani ha viaggiato molto nella vita e che ha avuto diverse mete, ma del suo status ...curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Sappiamo benissimo che, dopo aver vestito i ... Leggi anche - > GF Vip, Valeria Marini dopo la puntata non ha dubbi: "mi guarda diversamente" ...