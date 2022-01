Telese, domani interruzione idrica in via Belluno e zone limitrofe (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Riceviamo e comunichiamo la nota stampa della Gesesa. Comunichiamo che a causa di lavori sulla rete idrica in via Belluno, domani venerdì 14 Gennaio, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 11:00 nelle seguenti zone: Via Belluno, Via Solferino, Parte di Corso Trieste. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Riceviamo e comunichiamo la nota stampa della Gesesa. Comunichiamo che a causa di lavori sulla retein viavenerdì 14 Gennaio, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 09:00 alle ore 11:00 nelle seguenti: Via, Via Solferino, Parte di Corso Trieste. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Telese domani Neve e piste aperte. Dove (e come) si può sciare a Gambarie Possibile che domani, in base alla neve caduta in queste ore, verranno aperte la Telese e la Nino Martino fino all'intermedia, da capire se verranno aperti anche i tratti finali delle piste. L'...

Turismo:Gambarie d'Aspromonte, da domani si torna a sciare Si torna a sciare anche a Gambarie d'Aspromonte. Da domani, saranno aperte al pubblico le seggiovie in quota che portano agli impianti sciistici di "Telese" e "Nino Martino". Ne dà notizia il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara. "...

TELESE, domani interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria in via Belluno. TV Sette Benevento Neve e piste aperte. Dove (e come) si può sciare a Gambarie Le piste aperte, i servizi ski-pass seggiovia e navetta. Tutte le info utili. Possibile che domani, in base alla neve caduta in queste ore, verranno aperte la Telese e la Nino Martino fino all'interme ...

Neve in Calabria, si scia sulla Sila cosentina e da domani anche a Gambarie d'Aspromonte Cosenza - Si abbassano le temperature anche in Calabria e la Sila torna ad imbiancarsi. Sono dieci i centimetri di neve fresca caduta a valle nella notte a Camigliatello di Spezzano della Sila, in pro ...

