Serie A | De Siervo | «Le nuove regole permetteranno di concludere il campionato nei tempi stabiliti»

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’a.d. dellaA Deha parlato del nuovo protocollo che ilè pronto a utilizzare per combattere il caos Covid Luigi De, amministratore delegato dellaA, alla presentazione dell’album Calciatori Panini 2022 ha parlato del nuovo protocollo pronto a essere approvato per combattere il caos Covid. LE PAROLE – «Sono settimane complesse, legate alla ripartenza della Pandemia che ha colto di sorpresa il Paese e anche qualche calciatore. Abbiamo trovato, e domani avremo la certificazione del CTS, un sistema dicerte che consentirà aldi concludersi nei. Il calendario è talmente denso che non ci sono pause che possano permettere di recuperare. Abbiamo un po’ forzato la ...

... LegaA nomina la piattaforma Official Partner e Main Sponsor dei match che assegneranno la Supercoppa Frecciarossa e la Coppia Italia Frecciarossa. Questo il commento di Luigi De, ...E infine è stata anche premiata la Lega diA per le innovazioni tecnologiche: a ritirare il premio in questo caso è stato Luigi De. Incredibile. Una Nazione che fa insomma incetta di ...Protagonista in occasione della presentazione dell'album Panini, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato anche dell'accordo trovato sul nuovo protocollo a livello pol ...L'AD della Lega Serie A De Siervo ha parlato durante la presentazione dell'album Panini e si è soffermato sul futuro del nostro campionato ...