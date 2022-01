Scuola, rientro a macchia di leopardo in Sicilia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono tantissimi i comuni dell'Isola che, nonostante il via libera dalla Regione, non hanno consentito agli istituti scolastici l'apertura dei propri cancelli, denunciando la mancanza di 'mascherine ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono tantissimi i comuni dell'Isola che, nonostante il via libera dalla Regione, non hanno consentito agli istituti scolastici l'apertura dei propri cancelli, denunciando la mancanza di 'mascherine ...

Advertising

fattoquotidiano : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - petergomezblog : Scuola, in Francia impennata di contagi quattro giorni dopo il rientro: mai così tante classi chiuse dalla primaver… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - nicocarmigna : @Gabriel85766922 Io non sono contrario al rientro a scuola. Semmai possiamo discutere le messe in sicurezza delle s… - orizzontescuola : Rientro in classe, Flordia: “Presto una norma per distribuire le mascherine FFP2. Sistemi di aerazione non sempre è… -