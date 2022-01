Sconcerti su Inter-Juve: è il cambio di un’epoca, non è più la Juve l’avversaria dell’Inter (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ormai la Juve non è più l’avversaria dell’Inter, è come se fosse finita un’epoca. Più o meno è questo ciò che scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. “L’Inter meritava di più, ha spinto per tutta la partita ma ha concluso poco”. “La Juve ha giocato una partita alla pari per quasi un’ora quando McKennie a sorpresa a sinistra e molto avanzato, ha tolto Barella dalla parete finale del campo, mentre Kulusevski teneva viva la sua fascia. Poi l’Inter quasi spontaneamente ma con forza ha preso campo lasciando la Juve alla sua vocazione a difendersi”. La Juve ha passato gran parte della partita a difendersi, Allegri ha fatto bene il suo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ormai lanon è piùdell’, è come se fosse finita. Più o meno è questo ciò che scrive Mariosul Corriere della Sera. “L’meritava di più, ha spinto per tutta la partita ma ha concluso poco”. “Laha giocato una partita alla pari per quasi un’ora quando McKennie a sorpresa a sinistra e molto avanzato, ha tolto Barella dalla parete finale del campo, mentre Kulusevski teneva viva la sua fascia. Poi l’quasi spontaneamente ma con forza ha preso campo lasciando laalla sua vocazione a difendersi”. Laha passato gran parte della partita a difendersi, Allegri ha fatto bene il suo ...

