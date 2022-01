Ronaldo: 'Posso essere al top anche dopo i 40 anni' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo ha detto che può giocare ai massimi livelli ben oltre i 40 anni, rivelando il proprio segreto della longevità in un'intervista con ESPN Brasile. "Sono felice, voglio continuare e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristianoha detto che può giocare ai massimi livelli ben oltre i 40, rivelando il proprio segreto della longevità in un'intervista con ESPN Brasile. "Sono felice, voglio continuare e ...

Advertising

wilceres : Non ne posso più di juventini che criticano sempre allegri. Avete rotto. Ieri sera si è visto chi merita quella m… - chiccho_deriso : @off___gio @starshinewords non sto negando che siano due giocatori fortissimi porca vacca, li stimo un sacco e ador… - Ntemo99 : Di proprietà del Manchester City ora è in prestito al Portsmouth Può vantare un rigore parato a Cristiano Ronaldo c… - erosbonse : @FabioCasalucci Vivendo a Lisboa posso dire con certezza che quello che fa Ronaldo per i poveri non lo fa nessun ca… - daniimpera31 : @JoyaJFC @Cristiano @PauDybala_JR RONALDO NEGLI SPAMMINI POSSO METTERLO SOLO IO -