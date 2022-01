Rai, la voce dei grillini urla nell’orecchio di Carlo Fuortes (Di giovedì 13 gennaio 2022) Divieto dl critica a viale Mazzini, Fuortes imbavaglia il sindacato Rai La Notizia, pagina 11, di Davide Manlio Ruffolo. Anno nuovo, problemi vecchi. Sembra proprio che il 2022 non sia partito col piede giusto per la Rai dove continua il braccio di ferro, scaturito dalla cancellazione dei Tg regionali notturni, che vede contrapposti l’amministratore delegato Carlo Fuortes e Usigrai, ossia i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico. Questa volta il motivo del contendere è la decisione dei vertici di viale Mazzini che non hanno consentito la messa in onda – martedì – di un comunicato sindacale che mirava a sensibilizzare i cittadini in merito alla cancellazione delle edizioni notturne dei tg regionali. Un bavaglio bello e buono messo da Fuortes che non fa che incrinare ancor di più i rapporti interni tanto ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 13 gennaio 2022) Divieto dl critica a viale Mazzini,imbavaglia il sindacato Rai La Notizia, pagina 11, di Davide Manlio Ruffolo. Anno nuovo, problemi vecchi. Sembra proprio che il 2022 non sia partito col piede giusto per la Rai dove continua il braccio di ferro, scaturito dalla cancellazione dei Tg regionali notturni, che vede contrapposti l’amministratore delegatoe Usigrai, ossia i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico. Questa volta il motivo del contendere è la decisione dei vertici di viale Mazzini che non hanno consentito la messa in onda – martedì – di un comunicato sindacale che mirava a sensibilizzare i cittadini in merito alla cancellazione delle edizioni notturne dei tg regionali. Un bavaglio bello e buono messo dache non fa che incrinare ancor di più i rapporti interni tanto ...

