Quirinale, Renzi a La7: “Salvini propone un governo di leader di partito? La sua idea non è sbagliata ma io ho già dato” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Salvini propone un nuovo governo coi leader di partito? Non è sbagliata come idea. Salvini dice che c’è un anno elettorale, un anno difficile. Io però faccio l’osservatore, mi sembra di aver già dato“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non è l’Arena” (La7), a proposito della proposta di Matteo Salvini su un rimpasto di governo con l’ingresso dei leader di partito dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Renzi aggiunge: “Questo è stato un anno straordinario, ma secondo me il 2022 rischia, perché ci sono potenziali problemi sulla nostra economia. Quindi, dobbiamo far presto con l’elezione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “un nuovocoidi? Non ècomedice che c’è un anno elettorale, un anno difficile. Io però faccio l’osservatore, mi sembra di aver già“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo, ospite di “Non è l’Arena” (La7), a proposito della proposta di Matteosu un rimpasto dicon l’ingresso deididopo l’elezione del presidente della Repubblica.aggiunge: “Questo è stato un anno straordinario, ma secondo me il 2022 rischia, perché ci sono potenziali problemi sulla nostra economia. Quindi, dobbiamo far presto con l’elezione del ...

