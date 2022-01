Primari | impiegati e professori | tutte le tessere da incastrare nel mosaico dei vaccini fasulli Caccia ad altri intermediari e clienti dell'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - Ci sono ancora tante figure da collocare nello scenario del sistema - Luchetti, il falsario dei. La Procura a cavallo di fine anno ha deciso di rompere gli indugi per non far ...

ANCONA - Ci sono ancora tante figure da collocare nello scenario del sistema - Luchetti, il falsario dei vaccini . La Procura a cavallo di fine anno ha deciso di rompere gli indugi per non far ...Auspicabilmente, essa potrebbe portarsi finanche sotto il 2%, stessa percentuale dei saldi... Se i prestiti del Recovery Fund sarannoa sostegno dell'economia italiana e i mercati ...Dalle telefonate agli atti dell’inchiesta emerge il presunto tariffario dell’infermiere Luchetti: "Adesso facciamo così, poi aumentiamo" ...Trecento euro per una falsa somministrazione, era questo il prezzo da pagare a Luchetti: "Adesso facciamo così, poi aumentiamo" ...