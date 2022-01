Piazza Affari positiva, bene Stellantis ed STM (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova seduta in rialzo per Piazza Affari, spinta dalle performance dei titoli del comparto industriale (+3,43% per Stellantis, su cui Jefferies che ha migliorato l’obiettivo di prezzo da 22-26 a 25-29 euro, e +2,18% di CNH Industrial) e dal +3,06% messo a segno da STMicroelectronics, spinta dall’ottimismo della taiwanese TSMC sull’andamento della domanda. A favorire gli ordini di acquisto sul colosso dei semiconduttori è stato anche l’incremento del prezzo obiettivo da 49,5 a 60 euro annunciato dal Credit Suisse (oggi le azioni hanno terminato gli scambi a 43,9 euro). Sul Ftse Mib, che si è fermato a 27.844,45 punti (+0,47%), giornata positiva anche per BPER Banca (+1,76%), Intesa Sanpaolo (+0,59%) e UniCredit (+0,31%). Vendite invece su Diasorin, titolo peggiore del paniere delle blue chip con un -4,22%. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova seduta in rialzo per, spinta dalle performance dei titoli del comparto industriale (+3,43% per, su cui Jefferies che ha migliorato l’obiettivo di prezzo da 22-26 a 25-29 euro, e +2,18% di CNH Industrial) e dal +3,06% messo a segno da STMicroelectronics, spinta dall’ottimismo della taiwanese TSMC sull’andamento della domanda. A favorire gli ordini di acquisto sul colosso dei semiconduttori è stato anche l’incremento del prezzo obiettivo da 49,5 a 60 euro annunciato dal Credit Suisse (oggi le azioni hanno terminato gli scambi a 43,9 euro). Sul Ftse Mib, che si è fermato a 27.844,45 punti (+0,47%), giornataanche per BPER Banca (+1,76%), Intesa Sanpaolo (+0,59%) e UniCredit (+0,31%). Vendite invece su Diasorin, titolo peggiore del paniere delle blue chip con un -4,22%. La ...

Advertising

paolocalcinari : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari in leggero rialzo (+0,5%) con lo spread a 131 punti - MilanoFinanza : Piazza Affari in leggero rialzo (+0,5%) con lo spread a 131 punti - infoiteconomia : Piazza Affari chiude in verde (+0,65%) con spread Btp/Bund a 134 punti - ForexOnlineMeIt : Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio. I temi da monitorare oggi - Yahoo Finanza - infoiteconomia : Borsa: +0,2% Piazza Affari con Europa a due velocita', corre Cnh -