Ora liberate i vaccinati

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ha scritto ieri Bloomberg, in un bellissimo editoriale dedicato all’evoluzione della pandemia, che l’equilibrio di potere tra uomo e virus sta cambiando molto velocemente e sta cambiando indicando una traiettoria nuova, che ci mostra un mondo fatto di individui armati fino ai denti contro un avversario sempre temibile ma che può finalmente essere affrontato senza nasconderci all’interno di un bunker. Il nostro rapporto con il virus sta cambiando e di conseguenza, scrive Bloomberg, è tempo che cambi anche la risposta della società di fronte alla minaccia del Covid-19. Non solo perché le infezioni da Omicron, in Sudafrica, hanno raggiunto il picco un mese dopo l’inizio dell’ondata, e dunque l’inizio della discesa potrebbe non essere così lontano anche per l’Europa, ma soprattutto perché, come abbiamo già scritto diverse volte sul nostro giornale, sebbene Omicron sia molto più ...