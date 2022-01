Napoli-Fiorentina | il gol di Vlahovic sblocca la gara | ma Mertens fa 1-1 con una magia VIDEO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo quasi tutto un primo tempo privo di grandi occasioni,si accende nei minuti finali. Are la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022 è il solito Dusan, protagonista di un gran gol. Saponara serve in area di rigore il serbo, che anticipa Tuanzebe e con un movimento da vero attaccante fredda Ospina da distanza ravvicinata. La gioia dei viola dura però molto poco. Due minuti dopo, infatti, Driessi inventa un capolavoro che non lascia scampo a Dragowski. 1-1 e parità ristabilita. In alto e di seguito idei gol. GOLGOLSportFace.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Maradona, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021 - ...DIRETTA/(risultato 0 - 0) streaming tv video: traversa di Milenkovic Ora Capo Verde affianca il Camerun in testa al girone: i Leoni Indomabili padroni di casa della competizione ...50' - Punizione battuta da Mertens, mandando la palla altissima sopra la traversa. 48' - Fiorentina costretta al cambio: fuori Duncan, in campo il secondo Terraccciano. 47' - ESPULSO DRAGOWSKI! FIOREN ...--- INTERVALLO --- 45' +5' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Punizione alta e squadre negli spogliatoi sull'1-1. Ma sarà durissima con un uomo in meno per la Fiorentina.