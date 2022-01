Napoli, altro talento in arrivo dal Fulham? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ds Giuntoli vuole pescare nuovamente in Inghilterra per sistemare la difesa in vista del mercato estivo, dopo l’ottimo acquisto di Anguissa. Adarabioyo Napoli Fulham Si tratta del giovane talento del Fulham (proprio da dove è stato acquistato Anguissa) Tosin Adaraboyo, il 24enne centrale ma possibilmente anche terzino destro ha una valutazione attorno ai 15 milioni di euro e il club partenopeo ci punta fortemente viste le scadenze di contratto di Ghoulam e Juan Jesus in estate e con la partenza in questo mercato di Manolas deve assolutamente coprire i vuoti difensivi. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ds Giuntoli vuole pescare nuovamente in Inghilterra per sistemare la difesa in vista del mercato estivo, dopo l’ottimo acquisto di Anguissa. AdarabioyoSi tratta del giovanedel(proprio da dove è stato acquistato Anguissa) Tosin Adaraboyo, il 24enne centrale ma possibilmente anche terzino destro ha una valutazione attorno ai 15 milioni di euro e il club partenopeo ci punta fortemente viste le scadenze di contratto di Ghoulam e Juan Jesus in estate e con la partenza in questo mercato di Manolas deve assolutamente coprire i vuoti difensivi. Daniele Scrazzolo

