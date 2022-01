Muore Domenico Biscardi, ricercatore no vax: esplodono le teorie complottiste (Di giovedì 13 gennaio 2022) La morte del presunto ricercatore, esponente del movimento no vax, ha scatenato una serie di teorie complottiste, diffuse anche da una senatrice della Repubblica, soprattutto a seguito di un video condiviso prima della morte E’ stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Napoli Domenico Biscardi, il presunto ricercatore campano 45enne noto come esponente del movimento no vax. Del decesso di Biscardi di parla già da ieri, ma la conferma ufficiale non era pervenuta da parte di nessuna fonte attendibile. La notizia, infatti, non era stata confermata da parte della polizia né dalle forze dell’ordine in generale, fino a quando la figlia non ha pubblicato un post su Facebook per rendere ufficiale il decesso del padre. Nel post, come si può vedere, non ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 13 gennaio 2022) La morte del presunto, esponente del movimento no vax, ha scatenato una serie di, diffuse anche da una senatrice della Repubblica, soprattutto a seguito di un video condiviso prima della morte E’ stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a Napoli, il presuntocampano 45enne noto come esponente del movimento no vax. Del decesso didi parla già da ieri, ma la conferma ufficiale non era pervenuta da parte di nessuna fonte attendibile. La notizia, infatti, non era stata confermata da parte della polizia né dalle forze dell’ordine in generale, fino a quando la figlia non ha pubblicato un post su Facebook per rendere ufficiale il decesso del padre. Nel post, come si può vedere, non ...

