Maria De Filippi costretta a riprendere un Cavaliere per una gaffe, imbarazzo nello studio di Uomini e Donne (Di giovedì 13 gennaio 2022) La puntata del 13 gennaio di Uomini e Donne ha rivisto protagonista Alessandro. Il Cavaliere sta conoscendo una nuova Dama, ma ha anche colto l'occasione per fare un augurio speciale. Peccato che si trattasse di un auspicio natalizio, che, mandato in onda, a gennaio inoltrato, può stonare un po'. Maria De Filippi ha provato a riprendere il Cavaliere per la sua gaffe, ma la frittata ormai era fatta. Maria De Filippi riprende Alessandro a Uomini e Donne Cestinata la scelta di Roberta Ilaria Giusti, a Uomini e Donne, nella puntata del 13 gennaio, si sono riprese le fila delle altre storie dei protagonisti del parterre. Vicende, in realtà, ...

