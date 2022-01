LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Gubanova al momento in testa, tra poco le azzurre (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 Si conclude la prova della svizzera che, in apertura, tenta triplo toeloop-triplo toeloop con problemi in arrivo e anche di rotazione, poi bene il doppio axel e il triplo lutz in zona bonus. 12:46 Il terzo gruppo di merito si apre con un’atleta svizzera di chiare origini giapponesi, Yasmine Kimiko Yamada, di Zurigo, 24 anni, allieva di Stanislav Samohin a Baeretswil, al quarto Europeo, 15ma nel 2019, 19ma nel 2020. Si esibisce su Vivaldi: The New Four Seasons interpretata da Nigel Kennedy 12:40 Si ricomincia! Sono appena entrate le atlete del terzo gruppo di lavoro: Yasmine Kimiko Yamada (Svizzera), Lindsay van Zundert (Paesi Bassi), Likkea Kisland (Norvegia), Anete Lace (Lettonia), Oona Ounasvuori (Finlandia) e la nostra Marina Piredda. 12:24 Zamboni in pista, quindi rifacimento del ghiaccio; per noi ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:49 Si conclude la prova della svizzera che, in apertura, tenta triplo toeloop-triplo toeloop con problemi in arrivo e anche di rotazione, poi bene il doppio axel e il triplo lutz in zona bonus. 12:46 Il terzo gruppo di merito si apre con un’atleta svizzera di chiare origini giapponesi, Yasmine Kimiko Yamada, di Zurigo, 24 anni, allieva di Stanislav Samohin a Baeretswil, al quarto Europeo, 15ma nel 2019, 19ma nel 2020. Si esibisce su Vivaldi: The New Four Seasons interpretata da Nigel Kennedy 12:40 Si ricomincia! Sono appena entrate le atlete del terzo gruppo di lavoro: Yasmine Kimiko Yamada (Svizzera), Lindsay van Zundert (Paesi Bassi), Likkea Kisland (Norvegia), Anete Lace (Lettonia), Oona Ounasvuori (Finlandia) e la nostra Marina Piredda. 12:24 Zamboni in pista, quindi rifacimento del ghiaccio; per noi ...

RSIsport : Oggi in diretta alla RSI ???????? ?????? Sci: Coppa del Mondo a Wengen 12h30 super G maschile - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: corto donne e libero delle coppie in tempo reale -… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Starostin in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Milyukov in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI: ?????? ?????? Pattinaggio, Europei a Tallinn 13h30 Corto maschile -