Libia | anche Dabaiba cerca Israele

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il direttore del Mossad, David Barnea, e il primo ministro libico, Abdelhamid, si sarebbero recentemente incontrati in Giordania. Il Mossad è molto più dell’agenzia di intelligence che cura le questioni estere: per Gerusalemme è un’arma politica, e infatti i due avrebbero discusso la normalizzazione dei rapporti trae la cooperazione in materia di sicurezza. L’ufficio del premier libico ha smentito, silenzio dallo stato ebraico (che di solito non commenta certe vicende). L’ottica allungata dietro a questi movimenti è quella degli Accordi di Abramo, con cui(attraverso la catalizzazione statunitense) sta costruendo relazioni diplomatiche con diversi stati arabi. Da questo fronte sono gli Emirati Arabi Uniti a guidare le dinamiche, e Abu Dhabi è un Paese che ha influenza sul lato orientale ...

Advertising

Mary35999509 : RT @vincesofo: Dopo i disastri in #Afghanistan, #Libia & Co. è ora che l’#Occidente si faccia un serio esame di coscienza circa il suo auto… - carlamartamari : RT @GiuliaRastajuly: #MSF ha curato persone con ferite da taglio, segni di percosse e persone traumatizzate dagli arresti forzati». Tra lor… - Benlondon70 : RT @GiuliaRastajuly: #MSF ha curato persone con ferite da taglio, segni di percosse e persone traumatizzate dagli arresti forzati». Tra lor… - Brandolf11 : RT @GiuliaRastajuly: #MSF ha curato persone con ferite da taglio, segni di percosse e persone traumatizzate dagli arresti forzati». Tra lor… - CentroAstalli : RT @GiuliaRastajuly: #MSF ha curato persone con ferite da taglio, segni di percosse e persone traumatizzate dagli arresti forzati». Tra lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia anche

Partiamodal fatto che questi, pur essendo dati ufficiali, non rappresentano la realtà: il ... Cosa sappiamo invece? Che lanon è un Paese sicuro. Lo scorso primo ottobre sono iniziati i ......e preda di una guerra per bande (come la). La primogenitura in epoca contemporanea è castrista, nel 1976, con i balseros, profughi cubani lasciati liberi di scappare negli Usa svuotando...Una pluralità di soggetti istituzionali sono corresponsabili delle violazioni subite dalle donne vittime di tratta ...A 13 anni è partito ha attraversato il deserto, è rimasto un anno e mezzo in Libia e po è arrivato in Sicilia con un barcone. Dall’accoglienza alla formazione con il maestro Franco Patané e al futuro ...