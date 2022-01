Libano, è il «giorno della rabbia»: scioperi e proteste in tutto il Paese (Di giovedì 13 gennaio 2022) In Libano è il «giorno della rabbia», con proteste e uno sciopero che rischia di mandare in tilt i trasporti. Scuole e università restano chiuse e gli autisti di mezzi pubblici sono pronti a bloccare le strade principali e a interrompere la circolazione in tutto il Paese. Ieri sera a Beirut sono stati registrati scontri tra polizia e manifestanti. Nel Paese sono aumentati i prezzi dei beni di prima necessità, pane e benzina in testa, dopo che la lira locale ha registrato l’ennesima svalutazione: oggi 33 mila lire valgono un dollaro Usa. Due anni fa il cambio era a 1.500 lire. January 13, 2022 Le proteste A Beirut e in altre città si attendono tensioni anche oggi, dopo che ieri sera decine di manifestanti si sono riuniti in ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Inè il «», cone uno sciopero che rischia di mandare in tilt i trasporti. Scuole e università restano chiuse e gli autisti di mezzi pubblici sono pronti a bloccare le strade principali e a interrompere la circolazione inil. Ieri sera a Beirut sono stati registrati scontri tra polizia e manifestanti. Nelsono aumentati i prezzi dei beni di prima necessità, pane e benzina in testa, dopo che la lira locale ha registrato l’ennesima svalutazione: oggi 33 mila lire valgono un dollaro Usa. Due anni fa il cambio era a 1.500 lire. January 13, 2022 LeA Beirut e in altre città si attendono tensioni anche oggi, dopo che ieri sera decine di manifestanti si sono riuniti in ...

Advertising

ANSA_med : Libano: scioperi e proteste, scatta il 'giorno della rabbia'. In serata forti tensioni di fronte a sede della Banca… - ANSA_med : Libano: scioperi e proteste, scatta il 'giorno della rabbia' - MontanariPier : RT @GabrieleIuvina1: Tutto il Libano è rimasto senza elettricità oggi. La notizia su TV Al Jadeed . Il Libano non è in grado di rifornire… - ascochita : RT @GabrieleIuvina1: Tutto il Libano è rimasto senza elettricità oggi. La notizia su TV Al Jadeed . Il Libano non è in grado di rifornire… - GabrieleIuvina1 : Tutto il Libano è rimasto senza elettricità oggi. La notizia su TV Al Jadeed . Il Libano non è in grado di riforn… -