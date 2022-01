Il Napoli vorrebbe Mathias Olivera a gennaio | la risposta del Getafe

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ruolo di terzino sinistro è quello dove ilha più esigenza di muoversi. Il ritorno di Faouzi Ghoulam in campo ha stupito tutti: l’esterno algerino ha disputato due ottime gare contro Juventus e Sampdoria. Ma il suo futuro è segnato: a giugno scadrà il suo contratto e sarà addio con il. Ecco perché Giuntoli ha bisogno di trovare un’alternativa.Il nome in cima a tutti sul taccuino di Giuntoli è quello di Reinildo Mandava: l’esterno del Lille andrà in scadenza a giugno e ilsembra essere in vantaggio sulle pretendenti. Ma attenzione anche a: il terzino delè seguito da tempo dal club azzurro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il classe ’97 non si muoverà a ...