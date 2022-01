Germania: ergastolo per l'ex colonnello siriano Raslan, il 'torturatore di Damasco' (Di giovedì 13 gennaio 2022) ergastolo per Anwar Raslan, l'ex collonnello del regime di Assad in Siria. A Coblenza, in Germania, il primo processo al mondo per i crimini contro l'umanità. Una sentenza storica, che potrebbe dare ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 gennaio 2022)per Anwar, l'ex collonnello del regime di Assad in Siria. A Coblenza, in, il primo processo al mondo per i crimini contro l'umanità. Una sentenza storica, che potrebbe dare ...

Advertising

martaserafini : +++Condannato all'ergastolo Anwar Raslan, ex collonnello dei servizi siriani accusato di tortura, stupro e omicidio… - beniaminonatale : RT @martaserafini: +++Condannato all'ergastolo Anwar Raslan, ex collonnello dei servizi siriani accusato di tortura, stupro e omicidio. La… - Italian : Siria: ergastolo in Germania a ex torturatore per Assad - mmuggiri : RT @BGarattini: In Germania i giudici condannano all’ergastolo un ex ufficiale siriano ?????????????????? - CaldaroneCeres : RT @martaserafini: +++Condannato all'ergastolo Anwar Raslan, ex collonnello dei servizi siriani accusato di tortura, stupro e omicidio. La… -