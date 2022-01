F1, Carlos Sainz: “Guidare una Ferrari è un sogno! Lottare per il titolo nel 2022? Io sono prontissimo…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre tutto il mondo era concentrato sui festeggiamenti di Max Verstappen, e sulla delusione di Lewis Hamilton, Carlos Sainz era sorridente sul podio di Abu Dhabi, sede dell’ultimo Gran Premio della scorsa stagione in Formula Uno, profondamente soddisfatto sia per il terzo posto appena ottenuto, sia per un finale di stagione davvero da sottolineare per il pilota spagnolo. Anzi, il nativo di Madrid, era conscio di avere appena completato una prima annata in quel di Maranello assolutamente superiore alle attese. Per questo motivo, ma non solo, il suo pensiero è già ben puntato verso la prossima annata, nella quale una nuova Ferrari riveduta e corretta potrebbe dargli finalmente la chance di puntare al titolo, quantomeno secondo le sue intenzioni: “Sì, sono pronto al 100% – spiega al sito ufficiale della ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mentre tutto il mondo era concentrato sui festeggiamenti di Max Verstappen, e sulla delusione di Lewis Hamilton,era sorridente sul podio di Abu Dhabi, sede dell’ultimo Gran Premio della scorsa stagione in Formula Uno, profondamente soddisfatto sia per il terzo posto appena ottenuto, sia per un finale di stagione davvero da sottolineare per il pilota spagnolo. Anzi, il nativo di Madrid, era conscio di avere appena completato una prima annata in quel di Maranello assolutamente superiore alle attese. Per questo motivo, ma non solo, il suo pensiero è già ben puntato verso la prossima annata, nella quale una nuovariveduta e corretta potrebbe dargli finalmente la chance di puntare al, quantomeno secondo le sue intenzioni: “Sì,pronto al 100% – spiega al sito ufficiale della ...

