Dramma Gf Vip, Manila crolla in lacrime disperata: “Prima di lasciare la casa, una lettera di Addio”. Ecco cosa ha scritto. Casa sotto choc (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Casa del Grande Fratello Vip è spaccata in due: da un lato la comitiva di Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, dall’altro la fazione di Lucrezia, Jessica Selassiè, Miriana Trevisan e altri che nutrono mal di pancia nei confronti dell’ex di Pippo Baudo & Co. Una situazione che ha inevitabilmente portato anche quei concorrenti ‘neutri’ a schierarsi. Tra questi c’è Manuel Bortuzzo, che da quando ha vinto le sue titubanze con Lulù, le è sempre stato al fianco, sganciandosi dal suddetto trio. Il nuotatore, tra l’altro, a breve abbandonerà il reality show, tornando a coltivare i suoi progetti di vita extra-GF Vip. LEGGI ANCHE—> Terremoto Gf Vip, Soleil è crollata. “troppo grave, deve lasciare la Casa”. Signorini distrutto le offre ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladel Grande Fratello Vip è spaccata in due: da un lato la comitiva di Soleil Sorge,Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, dall’altro la fazione di Lucrezia, Jessica Selassiè, Miriana Trevisan e altri che nutrono mal di pancia nei confronti dell’ex di Pippo Baudo & Co. Una situazione che ha inevitabilmente portato anche quei concorrenti ‘neutri’ a schierarsi. Tra questi c’è Manuel Bortuzzo, che da quando ha vinto le sue titubanze con Lulù, le è sempre stato al fianco, sganciandosi dal suddetto trio. Il nuotatore, tra l’altro, a breve abbandonerà il reality show, tornando a coltivare i suoi progetti di vita extra-GF Vip. LEGGI ANCHE—> Terremoto Gf Vip, Soleil èta. “troppo grave, devela”. Signorini distrutto le offre ...

Advertising

guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - IMPROVVISO DRAMMA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO CHE RIDERE IL DEVOTO DAVIDE CHIAMA 'VEC… - ParliamoDiNews : Gf Vip, il dramma di Valeria Marini: `Avevo solo 17 anni...`. Violenze sessuali, gelo in studio – Libero Quotidiano… - zazoomblog : Gf Vip il dramma di Valeria Marini: «Io vittima di chi sembrava innamorato di me per poi diventare aggressivo» -… - 4027fotz : Eh già il dramma di molti VIP è quello che tutti ti vedono e ti vogliono per il personaggio e non per la persona! - infoitcultura : GF Vip 6, il dramma mai raccontato: 'Mi hanno messo in una classe speciale' -