Deliveroo | consegne sempre più sostenibili | +210% uso veicoli elettrici

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledi buon cibo da parte della flotta dei rider che collaborano consonopiù. La piattaforma leader dell’online food delivery ha infatti calcolato che nel 2021 l’utilizzo di– bici e moto elettriche – da parte dei rider è aumentato del 210% rispetto al 2020. Nel complesso, oggi il 14% dell’intera flotta di rider sceglie di consegnare utilizzando e-bike o moto elettriche. Questo trend è ancora più visibile in alcune città dove la piattaforma è attiva: con quasi il 40% di rider che scelgono di consegnare utilizzando mezzi, Bolzano è in testa alla speciale classifica delle e-city di. Al secondo posto Torino (26,8%) e al terzo Pavia (24,8%). Seguono al quarto e al quinto posto, ...

Deliveroo, la società di consegne di cibo britannica supportata da Amazon, sta progettando di aprire una propria pizzeria a Londra, per far fronte alle inefficienze nelle consegne a domicilio.