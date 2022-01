David Sassoli, camera ardente in Campidoglio. Diretta. Il saluto di Mattarella e Draghi (Di giovedì 13 gennaio 2022) In fila al Campidoglio per l'ultimo saluto a David Sassoli. In attesa dei funerali di Stato del presidente del parlamento europeo che saranno celebrato domani, oggi dalle... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 gennaio 2022) In fila alper l'ultimo. In attesa dei funerali di Stato del presidente del parlamento europeo che saranno celebrato domani, oggi dalle...

Advertising

sbonaccini : Infangano persino David Sassoli, persona colta, gentile e perbene come pochi, per proseguire la delirante narrazion… - Open_gol : Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di D… - EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - ClaudiaOrlando5 : RT @MastriTina: Per chi volesse firmare il libro di condoglianze per David Sassoli. È online. - Paogiu : RT @immaginaweb: Il ricordo di David Sassoli, la sua eredità politica, il futuro e le grandi sfide dell'Europa. ??? @simonabonafe @TheProgr… -