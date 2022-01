Dal Pino: «Fiduciosi su ok CTS per uniformare le ASL» (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Si è svolta nel pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, aperta dalle congratulazioni del Presidente Paolo Dal Pino alla Società Internazionale per la vittoria della Supercoppa Frecciarossa. Il Presidente ha inoltre stigmatizzato il comportamento di alcuni tifosi per gli striscioni offensivi esposti ieri allo stadio contro Agnelli, esprimendo al Presidente della Juventus la massima solidarietà L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Si è svolta nel pomeriggio l’Assemblea della Lega Serie A, aperta dalle congratulazioni del Presidente Paolo Dalalla Società Internazionale per la vittoria della Supercoppa Frecciarossa. Il Presidente ha inoltre stigmatizzato il comportamento di alcuni tifosi per gli striscioni offensivi esposti ieri allo stadio contro Agnelli, esprimendo al Presidente della Juventus la massima solidarietà L'articolo

Advertising

MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Serie A, il presidente Dal Pino al termine dell'assemblea di Lega: «Fiduciosi che il CTS dia l'ok al nuovo protocollo pe… - news24_inter : Dal Pino e i complimenti all' #Inter - CalcioFinanza : Serie A, il presidente Dal Pino al termine dell'assemblea di Lega: «Fiduciosi che il CTS dia l'ok al nuovo protocol… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, Dal Pino: «Fiduciosi che CTS dia ok per uniformare ASL»: “Si è svolta nel pomeriggio… - Pino__Merola : Usa, scrive una lettera dal fronte tedesco nel 1945: consegnata alla moglie dopo 76 anni -